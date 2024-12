Zorggigant VS lekte gegevens 5,6 miljoen mensen bij ransomware-aanval

Bij de ransomware-aanval op de Amerikaanse zorggigant Ascension Health zijn de gegevens van 5,6 miljoen mensen gestolen, zo heeft de organisatie aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laten weten. Het is daarmee één van de grootste datalekken van de afgelopen twee jaar in de Amerikaanse gezondheidszorg. Ascension beheert honderdveertig ziekenhuizen in negentien Amerikaanse staten. Begin mei werd het netwerk van de organisatie getroffen door een ransomware-aanval, waardoor het zich genoodzaakt zag om ambulances voor sommige ziekenhuizen om te leiden. Ook werden sommige operaties tests en afspraken verzet.

Bij de aanval zijn ook "bepaalde bestanden" met persoonlijke informatie van patienten en medewerkers buitgemaakt. Het gaat om naam, adresgegevens, geboortedatum, medische informatie (laboratoriumuitslagen, behandelcodes, behandeldatum en medisch dossiernummer). betaalinformatie (creditcardgegevens of bankrekeningnummer), verzekeringsinformatie en overheidsidentificatie (social-securitynummer, belastingidentificatienummer, rijbewijsnummer of paspoortnummer).

In juni claimde Ascension dat het had achterhaald hoe de aanvaller toegang tot de systemen had gekregen. "Een medewerker bij één van de faciliteiten heeft per ongeluk een bestand gedownload waarvan hij dacht dat het legitiem was. We hebben geen reden om aan te nemen dat het opzet was", aldus de zorggigant, die over een 'eerlijke fout' sprak. Verdere details werden niet gegeven.