Fraudehelpdesk waarschuwt voor neptelefoontjes namens de politie

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor neptelefoontjes die van de afdeling cybercrime van de politie afkomstig lijken en claimen dat het ip-adres van de gebelde persoon gebruikt is voor illegale activiteiten. Het telefoontje is in werkelijkheid een bandje dat een vooraf opgenomen bericht laat horen. Het bericht stelt dat de ontvanger van het telefoontje op '1' moet drukken om een 'agent' te spreken. Wanneer dit niet wordt gedaan zou dit juridische of strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben.

In werkelijkheid is de 'agent' een oplichter die bijvoorbeeld toegang tot de computer probeert te krijgen om daarvandaan fraude te plegen. Ook is het in het verleden voorgekomen dat de oplichters proberen om slachtoffers geld naar een 'veilige rekening' te laten overmaken. De fraude vindt al jaren plaats. Zo ontving de Fraudehelpdesk drie jaar geleden nog duizenden meldingen over telefoontjes die van de 'National Police' of ‘Dutch Supreme Court' afkomstig waren. Destijds ging het om Engelstalig opgenomen berichten die werden afgespeeld.

"Heeft u niet op 1 gedrukt, beëindig dan het gesprek en blokkeer dit telefoonnummer. Blijf wel alert op eventuele toekomstige benaderingen. Meld het telefoontje bij ons, zo laat de Fraudehelpdesk weten. Wie wel in contact met de oplichters is geweest wordt opgeroepen om de Fraudehelpdesk te bellen voor persoonlijk advies.