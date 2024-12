Walmart voorziet personeel in sommige supermarkten van bodycams

Walmart, de grootste supermarktketen van de Verenigde Staten en het grootste bedrijf ter wereld qua omzet, is een proef gestart waarbij het personeel in sommige winkels uitrust met een bodycam. De camera's moeten conflicten met klanten en diefstal voorkomen, zo melden CNBC en Fortune. Walmart volgt daarmee de Amerikaanse supermarktketen TJX, dat medewerkers een aantal maanden geleden van de camera's voorzag. Veel details wil Walmart niet kwijt over de proef, behalve dat het de resultaten van de test zal evalueren voordat het langetermijnbeslissingen neemt.

Eerder dit jaar maakte de Nederlandse supermarktketen Dirk van den Broek bekend dat personeel in sommige supermarkten een bodycam draagt. Het gaat inmiddels om veertig winkels. Stuart Appelbaum van een Amerikaanse vakbond maakt zich zorgen dat bodycams meer gaan over surveillance en het voorkomen van diefstal dan het veiliger maken van personeel. Bianca Agustin, van een werknemersvereniging voor Walmart-personeel, merkt tegenover CNBC op dat bodycams geen vervanging voor een goede training zijn en niet uit zichzelf de-escalerend werken.

"De bodycam is op zich bewezen effectief. Maar bij elk medicijn zit een uitgebreide bijsluiter waarop staat hoe het medicijn moet worden ingenomen, in welke hoeveelheden en wanneer het verstandiger is het medicijn niet te nemen omdat dit tot ongewenste bijverschijnselen kan leiden. Ook bodycams zijn bewezen effectief en ook bodycams hebben een lange bijsluiter", zo staat in een adviesrapport van Sander Flight over de toepassing van bodycams door de politie (pdf).

"De bodycam werkt bewezen de-escalerend, maar nooit op zichzelf. Het is een instrument dat afhankelijk van het gedrag van de drager effectief is of juist niet. Zo bepalen de toon en woordkeuze van de drager of een situatie uit de hand loopt of wordt geneutraliseerd", liet Flight onlangs tegenover de Volkskrant weten. "Als je mensen direct filmt, kan dat heftig zijn", reageert Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, tegenover de krant. "Wij zijn scherper geworden omdat we zien dat het gebruik van de bodycam een gewoonte wordt."