Kabinet wil 'betrouwbaardere leeftijdsverificatie' voor online alcoholverkoop

Het kabinet wil een 'betrouwbaarder leeftijdsverificatiesysteem' voor de online verkoop van alcohol invoeren en wil het Alcoholbesluit wijzigen om dit mogelijk te maken. Het Alcoholbesluit bevat onder meer regels die ervoor moeten zorgen dat online of telefonisch bestelde alcohol alleen wordt afgeleverd bij een meerderjarige. Volgens staatssecretaris Szabo voor Digitalisering is het ministerie van Volksgezondheid al enige tijd bezig met het uitwerken van de eisen waar een 'betrouwbaarder leeftijdsverificatiesysteem' voor de online alcoholverkoop aan moet voldoen.

"Het streven is om begin 2025 de internetconsultatie te starten waarna het ontwerpbesluit in het kader van de voorhangprocedure wordt aangeboden aan beide Kamers", aldus Szabo. Hij herhaalt nogmaals dat het kabinet een harde leeftijdsgrens voor sociale media, vergelijkbaar met bijvoorbeeld (online) alcoholverkoop, niet wil invoeren. "Voor sociale media bestaat er geen wetenschappelijke consensus dat het alleen maar schadelijk is", aldus Szabo. "Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij alcoholconsumptie bij minderjarigen." Hij voegt toe dat social media kinderen en jongeren ook kansen kan bieden. "Uitgangspunt van het Nederlandse kabinet is daarom om het gebruik van sociale media niet voor leeftijdsgroepen te verbieden."

De staatssecretaris reageerde op een door de Tweede Kamer aangenomen motie van ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract over het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare' leeftijdsverificatie voor online gokken en pornosites. Voor online goksites is dat er al, merkt Szabo op. Voor pornosites is dat niet mogelijk. Het is namelijk niet wettelijk vastgesteld dat voor dergelijke sites een leeftijdsgrens is vereist. "Zonder een wettelijke leeftijdsgrens kan er in de wetgeving ook geen online leeftijdsverificatie worden voorgeschreven of de eisen hieraan worden uitgewerkt."