Duitse toezichthouder dwingt "Worldcoin" om bepaalde data te verwijderen

De Beierse privacytoezichthouder BayLDA heeft het cryptoproject dat vooral bekend is onder de naam "Worldcoin" opgedragen bepaalde data te verwijderen, een verwijderprocedure aan gebruikers aan te bieden en expliciete toestemming te vragen voor bepaalde toekomstige gegevensverwerkingen. Worldcoin, dat sinds oktober bekendstaat als World Network, heeft aangegeven in beroep te zullen gaan.

World Network wil naar eigen zeggen het grootste "human identity and financial network" worden, waarbij gebruikers zich voor een World ID kunnen aanmelden. Om een World ID te kunnen krijgen moeten gebruikers eerst een irisscan ondergaan. Dat kan op verschillende locaties waar zogeheten "Orbs" zijn, camera's die de irisscan uitvoeren. De structuur van de iris wordt gebruikt voor het genereren van een identificatiecode, de IrisCode. Zo wordt volgens World Network aangetoond dat elk World ID van een echte gebruiker is.

Om gebruikers zover te krijgen dat ze hun iris laten scannen en een World ID aanmaken, geeft World Network "gratis" cryptotokens weg. Critici stellen dat World Network misbruik maakt van mensen met weinig inkomen. De werkwijze van de organisatie is ook in verschillende landen onder vuur van toezichthouders komen te liggen, waaronder in Kenia. World Network besloot eerder al vrijwillig de activiteiten in EU-landen wegens onderzoek door privacytoezichthouders tijdelijk te staken.

De BayLDA heeft nu de resultaten van het eerder gestarte onderzoek openbaar gemaakt en stelt dat de gegevensverwerking niet volgens de regels van de AVG plaatsvindt (pdf). De toezichthouder heeft World Network opgedragen binnen één maand een verwijderprocedure aan te bieden die aan de AVG voldoet, expliciete toestemming te vragen voor bepaalde gegevensverwerkingen in de toekomst en bepaalde 'data records' die eerder zonder geldige grondslag zijn verzameld te verwijderen. De Beierse privacytoezichthouder heeft de beslissing gecoördineerd met alle andere Europese privacytoezichthouders. World Network heeft aangegeven in beroep te gaan.