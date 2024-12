Beveiligingsexperts wijzen Europese digitale identiteit terug naar tekentafel

Een groep beveiligingsexperts vindt dat het ontwerp voor de Europese digitale identiteit terug naar de tekentafel moet, omdat onder andere de beoogde anonimiteit van gebruikers niet goed is geregeld. Dat meldt NRC. Vorige maand kwam een Brusselse werkgroep bijeen om over het technisch ontwerp te stemmen. Zeven landen waaronder Nederland stemden tegen, waardoor er onvoldoende steun was om het bekritiseerde ontwerp tegen te houden.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Al enige tijd wordt over het ontwerp gesproken. Een groep beveiligingsexperts en cryptografen kwam met een document waarin werd gepleit voor het gebruik van zero knowledge cryptografie. Op deze manier kunnen gebruikers bijvoorbeeld aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn, zonder verdere informatie te delen of achter te laten. "Een gokwebsite die mijn leeftijd moet controleren kan dan niet zien of ík het ben die honderd keer per dag komt gokken. Of dat het honderd verschillende mensen zijn die allemaal meerderjarig zijn", laat Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, tegenover NRC weten.

Hoepman was één van experts die het document schreef en waarin kritiek op het huidige ontwerp wordt geuit. Een ander kritiekpunt is dat er een mechanisme ontbreekt om te voorkomen dat gebruikers om overbodige informatie wordt gevraagd. Ondanks de kritiek van experts zijn er voldoende landen die er toch mee door willen gaan. Het zou vooral om Duitsland en Frankrijk gaan die een digitale identiteitswallet snel willen invoeren.

Cryptograaf en softwareontwikkelaar Denis Roio, die meehielp met de ontwikkeling van het ontwerp, stelt tegenover NRC dat er geen maatschappelijk debat geweest is over de Europese digitale identiteit. "Er is niet actief geprobeerd het maatschappelijk middenveld bij het proces te betrekken." Vanwege zijn zorgen is Roio niet van plan de Europese digitale identiteit te gebruiken. Volgens hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit maakt het project zich kwetsbaar voor maatschappelijke kritiek omdat er niet voor de beste privacyopties is gekozen.