Coolblue verwerkte illegaal persoonsgegevens door middel van cookies

Coolblue verwerkte illegaal persoonsgegevens van bezoekers, door zonder toestemming cookies bij hen te plaatsen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat de webshop na beroep uiteindelijk een boete van veertigduizend euro oplegde. "Coolblue had voor het verzamelen van persoonsgegevens via cookies expliciete toestemming van bezoekers moeten hebben. Dat betekent dat mensen hier actief voor moeten kiezen. Bij Coolblue was dit niet het geval", aldus de AP.

De privacytoezichthouder deed eind 2019 onder andere naar Coolblue onderzoek, om te toetsen of de webshop voldeed aan de eisen die de AVG stelt aan het gebruik van (tracking) cookies. Daarbij werd ook gekeken of bezoekers voor het gebruik van trackingcookies om toestemming werd gevraagd en of de manier waarop dit werd gedaan juist was. De toezichthouder stuurde de webshop eind 2019 een brief dat het niet op de juiste manier om toestemming vroeg.

In het onderzoeksrapport van februari 2020 stelde de AP dat Coolblue zonder rechtsgeldige grondslag persoonsgegevens verwerkte. Met de cookiebanner die Coolblue gebruikte werd uitgegaan van stilzwijgende toestemming van bezoekers voor het verwerken van hun persoonsgegevens via (tracking) cookies. "Daarbij was het “persoonlijk cookiepakket” automatisch actief (aangekruist). Noch het uitgaan van stilzwijgende toestemming, noch het gebruik van vooraf aangekruiste vinkjes kunnen leiden tot rechtsgeldig verkregen toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens", aldus de AP.

Op 28 april 2020 en 6 mei 2020 stelde de AP vast dat de werkwijze van Coolblue niet was aangepast, waarna een nieuw onderzoek werd gestart. Op 17 juni 2020 nam Coolblue een nieuwe cookiebanner in gebruik, die vanaf dat moment wél voldoet aan de eisen van de AVG. Voor de maanden dat werd vastgesteld dat de gegevensverwerking onrechtmatig was legde de AP Coolblue een bestuurlijke boete op.

De webshop maakte bezwaar tegen de hoogte van het boetebedrag, dat niet bekend is gemaakt. De toezichthouder verklaarde het bezwaar van de webshop gegrond. De overtredingen van Coolblue hadden beboet kunnen worden met een basisboete van 525.000 euro. De AP koos voor een lagere boetecategorie met een basisboete van 310.000 euro. Mede vanwege de omvang en duur van de inbreuken kwam de AP uiteindelijk na het beroep tot een boete van 40.000 euro.