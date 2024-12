Webshop Europees Ruimteagentschap geïnfecteerd met malware

Aanvallers zijn erin geslaagd om de webshop van het Europees Ruimteagentschap (ESA) te voorzien van malware die creditcardgegevens van klanten steelt, zo melden securitybedrijven. Via ESAspaceshop.com biedt het Ruimteagentschap allerlei merchandise aan, zoals truien en T-shirts. Malafide code op de website zorgde ervoor dat er een malafide betaalpagina werd getoond die creditcardgegevens van gebruikers doorstuurde naar de aanvallers, zo meldt securitybedrijf Source Defense Research.

Volgens securitybedrijf Sansec lijkt de webshop geïntegreerd met ESA-systemen te zijn, omdat medewerkers moeten inloggen met hun ESA-mailadres. Het bedrijf stelt dat de aanvallers het ook hadden voorzien op gegevens van ESA-medewerkers. De webshop is op het moment van schrijven offline met de boodschap: "Our site is temporarily out of orbit for some exciting renovations". Verdere details zijn niet door ESA gegeven.