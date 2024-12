Politie meldt toename van aantal chatgesprekken met chatbot Wout

Het aantal chatgesprekken dat mensen met chatbot Wout van de politie hebben is vorig jaar met meer dan negen procent gestegen naar 439.000, zo stelt de politie. Er wordt vooral geklaagd over overlast van buren. Wout is de 'virtuele agent' van de politie en kan op zo'n veertig onderwerpen antwoord geven. De chatbot werd voor het eerst eind 2018 ingezet bij een proef in Hengelo, waar inwoners via Wout vuurwerkoverlast konden melden. In 2019 werd het ook mogelijk om verschillende vormen van cybercrime bij de chatbot te rapporteren.

"Wout leert net als zijn collega's elke dag weer bij. Onderwerpen worden periodiek toegevoegd", aldus de politie, dat stelt dat de 'intelligentie' van de chatbot het afgelopen jaar is verbeterd. "Je ziet ook dat de chatbot meer kennis krijgt, thema’s herkent en betere antwoorden geeft. We voegen steeds meer onderwerpen toe waarover met Wout kan worden gesproken", zo laat de politie verder weten. Het aantal chats met Wout groeide naar 439.041, een stijging van 9,23 procent ten opzichte van 2023. Wanneer het onderwerp te complex is of Wout niet de juiste kennis bezit nemen agenten de chat over.