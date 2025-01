Bunq moet drieduizend euro schade creditcardfraude klant vergoeden

Bunq moet de drieduizend euro schade die een klant als gevolg van creditcardfraude leed vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De bank kon niet aantonen dat de klant bij het gebruik van de creditcard grof nalatig had gehandeld. De klant ontving vorig jaar april een phishing-sms waarin werd gesteld dat hij één euro moest betalen om een pakket te ontvangen. De klant verwachtte op dat moment meerdere pakketjes.

De link in het sms-bericht wees naar een phishingpagina waar de klant zijn creditcardgegevens invulde. Daarna kwam de melding dat zijn creditcard was toegevoegd aan een Google Wallet. Vervolgens zijn er via de creditcard voor drieduizend euro aan transacties uitgevoerd. Volgens bunq had de klant grof nalatig gehandeld en was dat de reden om de schade niet te vergoeden.

De klant stapte vervolgens naar het Kifid. Het klachteninstituut stelt dat bunq onvoldoende heeft onderbouwd waarom de klant grof nalatig gehandeld zou hebben. "Grove nalatigheid houdt in meer dan louter nalatig handelen en ziet op gedrag dat een aanzienlijke mate van onvoorzichtigheid vertoont. Voor nalatigheid in grove zin is vereist dat de consument bewust roekeloos nalatig is geweest bij de niet-naleving van verplichtingen waar hij aan dient te voldoen."

De klant maakte het volgens het Kifid duidelijk dat hij alleen de bedoeling had om een bedrag van één euro te betalen en daarvoor zijn creditcardgegevens invulde. "De bank heeft voorts niet gesteld of duidelijk gemaakt waarom de consument zijn creditcard daarbij op een manier heeft gebruikt die in strijd is met de voorwaarden van de bank", stelt het klachteninstituut verder.

Het Kifid stelt ook dat voor zover uit de gedeelde stukken kan worden opgemaakt dat de klant op een gegeven moment een code per sms heeft moeten doorgeven, bunq niet heeft gemotiveerd of onderbouwd waarom dat in strijd is geweest met de voorwaarden die op de uitgifte en het gebruik van de creditcard van toepassing zijn. "Dat de consument wel argwaan had moeten krijgen na ontvangst van de melding dat zijn creditcard was toegevoegd aan een Google-wallet, maakt dat niet anders", aldus het Kifid.

Het klachteninstituut komt dan ook tot de conclusie dat niet vast is komen te staan dat de klant (veiligheids)verplichtingen, zoals opgenomen in de voorwaarden van de bank voor het gebruik van de creditcard (met grove nalatigheid) niet is nagekomen. Bunq moet daarom de schade van de klant als gevolg van de niet-toegestane transacties vergoeden (pdf).