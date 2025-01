Kleine groep Europese landen tegen invoering van chatcontrole

Een kleine groep Europese landen is tegen de invoering van chatcontrole, zo schrijft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Om welke landen het gaat laat de bewindsman niet weten. Vorige maand vond een formele bijeenkomst plaats van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). De JBZ-raad bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht. Daarbij zou bekend en onbekend misbruikmateriaal moeten worden gedetecteerd, alsmede grooming.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Vorig jaar kwamen toenmalig EU-voorzitters België en Hongarije elk met een voorstel voor de invoering van chatcontrole. Besluitvorming binnen de Raad over het voorstel voor chatcontrole vindt plaats op basis van een 'gekwalificeerde meerderheid', wat inhoudt dat voorstemmende landen 65 procent van de EU-bevolking moeten vertegenwoordigen. Om dat duidelijk was dat de vereiste meerderheid niet bereikt zou worden, besloten zowel België als Hongarije hun voorstellen niet in stemming te brengen.

"Een kleine groep landen waaronder Nederland, gaf aan de gedeeltelijke algemene oriëntatie voor de CSAM-Verordening niet te kunnen steunen en zich daarom te zullen onthouden bij een officiële stemming", zo stelt minister Van Weel in een verslag van de afgelopen JBZ-raad. "Deze groep landen vormt een blokkerende minderheid. De bezwaren van deze lidstaten zien net als in het geval van Nederland op het detectiebevel-onderdeel van de CSAM-Verordening. Het Voorzitterschap concludeerde dat er meer werk nodig is voordat een akkoord gesloten kan worden en de triloog van start kan gaan." Polen is sinds gisteren de nieuwe EU-voorzitter en liet eerder weten tegen chatcontrole te zijn.