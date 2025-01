Rabobank niet verantwoordelijk voor vertraging papieren rekeningafschriften

Rabobank kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging waarmee een klant haar papieren rekeningafschriften ontvangt, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant heeft een betaalrekening bij de bank waarbij de bank haar wekelijks een papieren rekeningafschrift stuurt. Voor deze afschriften betaalt de klant 5,40 euro per maand.

De klant stelt dat ze de rekeningafschriften vaak pas acht dagen na de datum waarop het rekeningafschrift is aangemaakt ontvangt. Soms duurt het zelfs twee weken. De klant houdt de bank hiervoor verantwoordelijk. Andere post die via hetzelfde, niet genoemde postbedrijf wordt verstuurd ontvangt zij naar eigen zeggen wel op tijd. De klant wil dat Rabobank de wekelijkse rekeningafschriften voortaan wel op tijd levert. Daarnaast wil ze dat de bank de eerder in rekening gebrachte kosten terugbetaalt. De bank legt de schuld bij het postbedrijf.

Volgens het Kifid staat in de overeenkomst tussen de klant en de bank dat Rabobank de klant wekelijks een papieren rekeningafschrift stuurt, maar niet binnen welke termijn dat moet gebeuren. "De bank heeft dus niet gegarandeerd dat de rekeningafschriften binnen een bepaalde termijn door de consument ontvangen worden. Wél mag van de bank verwacht worden dat zij zich ervoor inspant dat de rekeningafschriften binnen een redelijke termijn bij de consument aankomen."

Dit komt er concreet op neer dat de bank haar proces zodanig inricht dat de rekeningafschriften tijdig worden aangeleverd bij een betrouwbaar postbedrijf. "Op de verdere postbezorging heeft de bank uiteraard geen invloed, dus daar kan de bank niet verantwoordelijk voor worden gehouden", voegt het klachteninstituut toe. Het Kifid stelt dat het aan de klant is om aan te tonen dat de vertraging aan de bank te wijten is. Dat sommige andere post bij haar wel op tijd aankomt wil niet zeggen dat alle post op tijd wordt bezorgd. Volgens het Kifid is niet komen vast te staan dat Rabobank verantwoordelijk is voor de vertraging en wordt de vordering van de klant dan ook afgewezen (pdf).