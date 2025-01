Ontwikkelaar 7-Zip ontkent aanwezigheid van ACE-kwetsbaarheid

Er is geen ACE-kwetsbaarheid in het populaire archiveringsprogramma 7-Zip aanwezig zoals op X wordt beweerd, zo stelt ontwikkelaar Igor Pavlov. Eerder deze week verscheen op X een bericht van een account met de naam 'NSA_Employee39'. Het account claimde dat er een onbekende ACE-kwetsbaarheid in 7-Zip aanwezig is en wees daarbij naar een zogenaamde exploit.

Zowel experts als Pavlov stellen dat de geclaimde kwetsbaarheid niet echt is. Volgens de 7-Zip-ontwikkelaar gaat het om een 'fake exploit' gegenereerd door een 'AI'. Vorige maand liet de maintainer van het veelgebruikte curl-project weten dat hij geregeld door 'AI' verzonnen bugmeldingen ontvangt. 7-Zip kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat het stilletjes een buffer overflow-kwetsbaarheid en ander beveiligingslek in het programma was gedicht, zonder dit te melden in de releasenotes of op andere manier aan gebruikers te laten weten.