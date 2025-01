Atos ontkent dat systemen door ransomwaregroep zijn gecompromitteerd

Atos ontkent dat de eigen systemen door de ransomwaregroep Space Bears zijn gecompromitteerd of dat er broncode of intellectueel eigendom is gestolen. Op 28 december meldde de ransomwaregroep op de eigen website dat het data van Atos in handen had. De it-dienstverlener stelt in een verklaring dat third-party infrastructuur, die niet verbonden is met die van Atos, door de ransomwaregroep is gecompromitteerd. "Deze infrastructuur bevat data waarin de bedrijfsnaam van Atos wordt genoemd, maar is niet beheerd of beveiligd door Atos."

De it-dienstverlener stelt verder dat de systemen die het zelf beheerd niet zijn gecompromitteerd, er geen toegang tot broncode is verkregen en er geen intellectueel eigendom of proprietary data van Atos is gelekt. Verdere informatie is niet in de verklaring gegeven.