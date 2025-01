Online juwelier Glamira lekte persoonlijke gegevens één miljoen klanten

Online juwelier Glamira heeft de persoonlijke gegevens van één miljoen klanten gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en aankopen die eind 2023 in handen van een aanvaller kwamen en vervolgens op internet werden verspreid. Dat laat beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned weten.

Eind 2023 maakten verschillende klanten melding dat Glamira hun gegevens had gelekt, maar ze hier niet over waren ingelicht. Een klant die het bedrijf benaderde kreeg vervolgens een reactie waarin de juwelier stelde dat een 'ongeautoriseerd individu korte tijd' toegang tot een server had gekregen. Als gevolg van het incident was er een 'beperkte blootstelling' van klantgegevens, aldus het bedrijf.

Hoe de klantgegevens gestolen konden worden liet Glamira niet weten. De gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij Glamira gestolen e-mailadressen was 68 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.