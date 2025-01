'Apple en Google verwijderen vpn-apps op verzoek van Indiase overheid'

Ik snap gewoon niet dat iedereen zo lyrisch is over VPN verbindingen.. tuurlijk het maakt iets veiliger, hoop je.



Bewust zeg ik hoop je omdat je tenslotte zaken doet met een derde partij tussen jouw eigen verbinding en de eindbestemming zit. Ze pretenderen veelal niets te bewaren of dat iets te herleiden is naar jou als persoon maar dit is vaak slecht of niet te controleren. Als je dan ook nog eens kiest voor een gratis VPN is het vragen om moeilijkheden, die moeten een verdienmodel hebben..... voor niets gaat de zon op. Dus je kan er donder op zeggen dat jouw gegevens hun verdienmodel zijn... Met andere woorden alles wordt opgeslagen, bewaard en doorverkocht.



Ik gebruik zelf eigenlijk nooit een VPN tenzij ik content wil bereiken die anders niet bereikbaar is maar niet omdat ik me daarmee per definitie veiliger voel....