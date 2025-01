Amsterdam ziet voorlopig af van gebruik van 'volgverkeerslichten'

De gemeente Amsterdam heeft besloten om voorlopig af te zien van het gebruik van 'volgverkeerslichten'. Wel zijn nieuw geplaatste verkeerslichten klaar voor een upgrade naar 'intelligent verkeerslicht'. Dat laat wethouder Melanie van der Horst op vragen van de gemeenteraad weten (pdf). Begin vorig jaar maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend zich zorgen te maken over 'volgverkeerslichten'.

De volgverkeerslichten worden ingezet om te meten hoeveel verkeer er langskomt, net zoals met zogeheten detectielussen in de weg het geval is. Een verschil is dat detectielussen geen persoonsgegevens verzamelen en geen inbreuk op de privacy van weggebruikers vormen, en volgverkeerslichten dat wel doen. De verkeerslichten maken contact met de apps op de mobiele telefoons van weggebruikers, zonder dat die dit meestal merken, aldus de AP. Zo kunnen de verkeerslichten op grote schaal persoonlijke informatie van mensen verzamelen. Via de verzamelde gegevens is het mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid.

De 'intelligente verkeerslichten', zoals de gemeente Amsterdam het noemt, zouden de doorstroming moeten verbeteren, door voor aankomend verkeer op groen te springen. Amsterdam heeft In het verleden een proef gedaan op twee kruispunten met twee intelligente verkeerslichten. "Op basis van de resultaten is besloten voorlopig af te zien van de inzet ervan", aldus Van der Horst. Ze voegt toe dat Amsterdam geen intelligente verkeerslichten in gebruik neemt zolang de privacy van de weggebruikers niet is gewaarborgd.

De wethouder laat verder weten dat alle nieuw geplaatste verkeerslichten klaar voor een upgrade naar 'intelligent verkeerslicht' zijn. "Hierdoor kunnen de verkeerslichten worden aangesloten zodra dit de meerwaarde heeft die de aanvullende investeringen rechtvaardigen en de risico’s op het gebied van privacy en security zijn weggenomen."