ESET waarschuwt Windows 10-gebruikers voor naderend 'securityfiasco'

Antivirusbedrijf ESET waarschuwt gebruikers van Windows 10 om nu al te upgraden naar Windows 11 of een alternatief besturingssysteem en zo een naderend 'securityfiasco' te voorkomen. "Het is vijf minuten voor twaalf om een securityfiasco voor 2025 te voorkomen. We raden alle gebruikers ten zeerste aan om niet tot oktober te wachten, maar om meteen naar Windows 11 over te stappen of een alternatief besturingssysteem te kiezen als hun apparaat niet naar de nieuwste Windowsversie is te updaten", zegt Thorsten Urbanski van ESET.

Volgens de virusbestrijder zijn alleen in Duitsland al 32 miljoen computers die Windows 10 draaien. Op 14 oktober stopt Microsoft de ondersteuning van deze Windowsversie. "De situatie is gevaarlijker dan toen de support voor Windows 7 begin 2020 eindigde", gaat Urbanski verder. "Zelfs voor de officiële datum, tegen het einde van 2019, gebruikte nog slechts twintig procent van de gebruikers Windows 7. Meer dan zeventig procent gebruikte toen het nieuwe Windows 10. De huidige situatie is zeer gevaarlijk."

Op dit moment draait Windows 10 volgens StatCounter nog op bijna 63 procent van de Windows-desktops. Volgens Urbanski zijn ook cybercriminelen met deze cijfers bekend en wachten ze op het moment dat de support van Microsoft eindigt. In Duitsland heeft Windows 10 nog een marktaandeel van 65 procent. In Oostenrijk en Zwitserland is dat respectievelijk 63 en 56 procent, merkt Urbanski op.

Zowel eindgebruikers als bedrijven kunnen tegen betaling een onderhoudscontract afsluiten om langer beveiligingsupdates te blijven ontvangen. Voor eindgebruikers bedraagt deze extra supportperiode één jaar. Bedrijven en organisaties kunnen maximaal drie jaar lang extra patches ontvangen. Urbanski stelt dat ook bedrijven zo snel mogelijk moeten overstappen. "Het verlengen van de support is kostbaar. Het gewoon laten draaien van de machines is grove nalatigheid. Met name deze verouderde systemen zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen."