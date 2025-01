Onderzoek: 54 procent klikt op door chatbot verzonnen phishingmails

Chatbots zijn net zo goed in het genereren van spearphishingmails als menselijke experts en vele malen sneller, zo stellen onderzoekers op basis van onderzoek. Voor het onderzoek onder 101 personen werd er gewerkt met vier soorten phishingmails. Bestaande phishingmails, door chatbots verzonnen phishingmails, door experts gemaakte phishingmails en 'human-in-the-loop' phishingmails, waarbij chatbots en experts 'samenwerkten'.

De phishingaanval bestond uit verschillende stappen. Zo werd er eerst een lijst met doelwitten opgesteld. Vervolgens werd er publiek beschikbare informatie over het doelwit verzameld. Op basis van de verzamelde informatie werd een gepersonaliseerde phishingmail met een link gemaakt. De e-mails werden dan naar vier groepen deelnemers gestuurd. Dit proces werd in het geval van de door chatbots verzonnen e-mails geheel geautomatiseerd uitgevoerd.

De bestaande phishingmails die bij echte campagnes zijn gebruikt hadden een klikratio van twaalf procent. De door chatbots verzonnen phishingmails en door experts gemaakte phishingmails scoorden beide 54 procent. De beste score haalden de 'human-in-the-loop' phishingmails. Hierbij konden mensen ingrijpen in het informatieverzamelproces en het opstellen van de phishingmails. Bijvoorbeeld als er informatie over de verkeerde persoon was verzameld. Deze mails hadden een klikratio van 56 procent.

De onderzoekers keken ook naar de snelheid waarmee de gepersonaliseerde phishingmails zijn te maken. Dan blijkt dat in het geval van 'human-in-the-loop' het informatieverzamelproces iets meer dan een minuut duurt. Het aanpassen van de door de chatbot gegenereerde phishingmails duurde iets meer dan anderhalve minuut. Het totale proces nam 2 minuten en 41 seconden in beslag. Bij een geheel handmatige door mensen uitgevoerde aanval kostte het informatieverzamelproces per doelwit 23 en een halve minuut. Het schrijven van de phishingmail nam 10 minuten in beslag, met een totale tijdsduur van 34 minuten per doelwit. De combinatie van mensen en chatbot was 92 procent sneller dan het volledige handmatige proces.

"Door het gebruik van taalmodellen kunnen aanvallers moeiteloos phishingmails maken die uniek voor elk doelwit zijn aangepast, wat signature gebaseerde detectie achterhaald maakt. Nu modellen beter worden zullen hun overtuigingsmogelijkheden waarschijnlijk ook toenemen", aldus de onderzoekers. Die stellen dat het gebruik van chatbots zeer effectief en economisch haalbaar is, waarbij de geautomatiseerde verkenning in bijna alle gevallen zeer nauwkeurig is en bruikbare informatie oplevert. Verder stellen de onderzoekers dat beschermingsmaatregelen die ontwikkelaars van chatbots hebben toegevoegd niet voorkomen dat chatbots kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van verkenningsoperaties en genereren van phishingmails.