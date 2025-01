Minister: oorzaak laatste C2000-storing moet voor NAVO-top zijn verholpen

De oorzaak van de landelijke storing die zich tijdens de jaarwisseling met het C2000-systeem van de hulpdiensten voordeed moet voor de komende NAVO-top eind juni zijn verholpen, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten (pdf). C2000 is het systeem waar de hulpdiensten mee communiceren en kampt al jaren met problemen. Tijdens de jaarwisseling deed zich een storing voor waardoor de communicatie van hulpdiensten niet doorkwam bij de meldkamers.

"Een deel van de meldkamers moest hierdoor overschakelen naar mobilofoon- en portofoonsets om te kunnen blijven communiceren met de hulpverleners op straat. De noodknop van politiemensen functioneerde weliswaar, maar bij het indrukken van de noodknop moet een spraakverbinding tussen de betrokken politie op straat tot stand worden gebracht met de meldkamer. Door de storing in het radiobediensysteem was juist die spraakverbinding niet mogelijk", laat Van Weel weten.

De minister merkt op dat bij het gebruik van de mobilofoon het noodsignaal alleen duidelijk hoorbaar is in de betreffende gespreksgroep. "Kort gezegd: door de storing kwamen bij het indrukken van de noodknop spraakverbindingen niet goed of vertraagd tot stand via eOCS, maar wel nog via de - ook in de meldkamers aanwezige - mobilofoons en portofoons." Volgens de bewindsman is het werk van zowel hulpverleners op straat die contact zochten met de meldkamer als de meldkamercentralisten ernstig bemoeilijkt door de storing. "Vooral voor de politiemensen op straat heeft dit een grote impact gehad op de uitvoering van hun taak en daarmee ook geleid tot angst en frustraties."

Van Weel stelt dat het om een complexe storing ging op een moment van intensieve belasting, wat de aanpak op het moment van de storing, alsook het achterhalen van de oorzaken niet eenvoudig maakt. "Onder meer vanwege het feit dat het systeem vooraf juist uitvoerig is getest op intensieve belasting wordt er nu gedacht aan een combinatie van factoren. Ook dat wordt nu onderzocht." De oorzaak van de storing moet volgens de minister gevonden en opgelost zijn voordat de NAVO-top eind juni in Den Haag plaatsvindt.

Opvolger C2000

De minister schrijft verder dat het al langere tijd bekend is dat C2000 nog niet vervangen kan worden. Dit komt volgens Van Weel omdat een passend alternatief niet direct beschikbaar is, maar ook omdat het Adviescollege ICT-toetsing eerder heeft geadviseerd om eerst een stevig fundament te leggen onder de vernieuwing van missiekritische communicatie, voordat er wordt overgegaan tot de ontwikkeling en aanschaf van een nieuwe voorziening.

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft ook geadviseerd er vanuit te gaan dat C2000 nog tot zeker na 2030 gebruikt moet kunnen worden. "Daarom blijft C2000, tot het moment dat de nieuwe voorziening in gebruik genomen is, alle aandacht krijgen die het verdient, met alle investeringen die daarvoor nodig zijn, om ervoor te zorgen dat het systeem voor de hulpverleners zo optimaal als mogelijk functioneert", besluit Van Weel het deel van zijn brief over C2000.