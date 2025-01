AP: mensen weinig bewust van gegevens die auto's allemaal verzamelen

Mensen zijn zich weinig bewust van de gegevens die auto's allemaal verzamelen en waar die terecht kunnen komen, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegenover NRC weten. Eind december meldde de Chaos Computer Club (CCC) op basis van eigen onderzoek dat de Volkswagen Group systematisch locatiedata van honderdduizenden elektrische Volkswagens, Audi's, Skoda's en Seats verzamelt en de data niet goed had beveiligd. Daardoor kregen onderzoekers toegang tot gegevens van honderdduizenden auto's.

Het ging onder andere om informatie over eigenaren en locatiegegevens, zoals tijd en plek waar de auto was geparkeerd. De gegevens werden verzameld via de Volkswagen-app, waarmee het mogelijk is om de auto vooraf op te warmen of het rijbereik van de auto te bekijken. Amerikaanse senatoren lieten vorig jaar weten dat autofabrikanten het rijgedrag van automobilisten voor een schijntje aan datahandelaren verkochten, die het dan doorverkochten aan autoverzekeraars. Afgelopen augustus werd General Motors door de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd voor het illegaal verzamelen en verkopen van het rijgedrag van automobilisten aan verzekeringsmaatschappijen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vooralsnog weinig klachten over het verzamelen van data door auto's ontvangen, maar dat komt volgens de toezichthouder omdat mensen zich hier weinig bewust van zijn. "Als je de keus hebt, zou jij er dan mee akkoord gaan dat wordt bijgehouden dat je naar een verslavingskliniek gaat, de rosse buurt of een ziekenhuis waar een bepaalde ziekte wordt behandeld? Of dat je naar homo-ontmoetingsplaatsen gaat?", aldus de AP tegenover NRC. De privacytoezichthouder adviseert goed de instellingen van auto-apps te controleren, omdat die vaak op de minst privacyvriendelijke optie staan ingesteld.

"Uw voertuig weet wie u bent"

Een aantal jaren geleden kwam de Autoriteit Persoonsgegevens al met een handleiding om de privacy bij 'connected cars' te beschermen. "Uw voertuig weet wie u bent", zo stelt de privacytoezichthouder in het document ( pdf ). "Waar u de afgelopen tijd allemaal bent geweest, hoe hard u gereden hebt, met wie u vanuit de auto hebt gebeld: uw voertuig kan al dit soort gegevens over u verzamelen. Zo weet uw voertuig veel over u. En daarmee ook de autofabrikant en mogelijk andere partijen waarmee uw autofabrikant die gegevens deelt", aldus de AP begin 2020.

Gegevens die auto's verzamelen kunnen bij allerlei partijen terechtkomen en een gedetailleerd beeld van iemands leven geven. "Uit locatiegegevens is bijvoorbeeld af te leiden hoe vaak iemand naar de dokter gaat, de sportschool bezoekt of juist een snackbar en hoe laat iemand thuiskomt van werk. Maar ook of iemand naar een verslavingskliniek rijdt, een familielid bezoekt in de gevangenis of de auto elke week parkeert bij een kerk, moskee of synagoge", zo waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens verder.