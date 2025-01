Brekelmans: samenwerking met KPN voor NAFIN-netwerk is houdbaar

De samenwerking tussen Defensie en KPN voor het NAFIN-netwerk is houdbaar, zo heeft minister Brekelmans van Defensie laten weten op vragen van de vaste commissie voor Defensie. De commissie had de bewindsman na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer om opheldering gevraagd.

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) is een glasvezelnetwerk van het ministerie van Defensie en KPN. Het maakt veilige communicatie tussen Defensieonderdelen mogelijk. Politie, de meldkamers van noodnummer 112 én alle ministeries en Eerste en Tweede Kamer maken ook gebruik van het netwerk om onderling te communiceren. Vanwege het belang van NAFIN besloot de Rekenkamer het netwerk te onderzoeken.

De Rekenkamer stelde dat de beveiliging van het NAFIN-netwerk op papier goed is geregeld, maar in de praktijk onvoldoende blijkt. Eén van de conclusies betreft het ontbreken aan militaire regie en controle vanuit Defensie over het netwerk. Voor de aanleg van de glasvezelkabels heeft de minister van Defensie een contract met KPN afgesloten. In dat contract werd de minister van Defensie de economisch eigenaar van NAFIN en KPN de juridisch eigenaar.

"Dat betekent dat het netwerk in feite niet volledig military owned is en Defensie afweek van deze eigen randvoorwaarde. Defensie is afhankelijk van KPN voor aanleg en aanpassingen in het netwerk en kan praktisch gezien niet meer overstappen op een andere provider", aldus de Algemene Rekenkamer. KPN huurt voor het werk aan de glasvezel onderaannemers in, die op hun beurt weer onderaannemers kunnen inschakelen.

Voor de uitbesteding van werk aan KPN moet Defensie staatsgeheime informatie met KPN delen, zoals informatie over waar de NAFIN-kabels liggen of waar de netwerkruimtes precies staan. Defensie toetst daarom KPN om te onderzoeken of het bedrijf genoeg beveiligingsmaatregelen neemt om deze geheime informatie te beschermen. KPN is er vervolgens voor verantwoordelijk dat zijn onderaannemers getoetst worden door Defensie en geldige autorisaties hebben.

"Wij constateren dat de verplichte autorisatie bij één van de drie onderaannemers van KPN al sinds 2021 verlopen was. Defensie was hier niet van op de hoogte. Het zicht van Defensie op welke bedrijven de onderaannemers op hun beurt vervolgens inschakelen en welke veiligheidsmaatregelen zij nemen, is nog beperkter", stelde de Algemene Rekenkamer. "We concluderen daarom dat Defensie te weinig overzicht en grip heeft op wie er aan de kabels van het NAFIN werken."

Eén van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer was om te overwegen of het mogelijk is het werk aan minder partijen uit te besteden en beter toezicht te houden op de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen en autorisaties voor de private partijen en hun onderaannemers die aan het NAFIN-netwerk moeten werken.

De vaste commissie voor Defensie wilde naar aanleiding van het rapport weten of de samenwerking met KPN nog houdbaar is. "De samenwerking met KPN is houdbaar. KPN is geruime tijd een belangrijke Nederlandse partner voor Defensie, niet alleen voor NAFIN", reageert minister Brekelmans daarop (pdf). Eerder liet de bewindsman al weten dat Defensie, als opdrachtgever, KPN per brief ging verzoeken maatregelen te nemen om het veiligheidsbewustzijn van betrokken medewerkers en onderaannemers te verbeteren.