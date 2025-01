Telegram deelde data tweeduizend gebruikers met Amerikaanse overheid

Telegram heeft vorig jaar van tweeduizend gebruikers de gegevens met de Amerikaanse autoriteiten gedeeld, zo laat de 'transparency bot' van de chatdienst weten. Het gaat dan om telefoonnummers en/of ip-adressen. In totaal kreeg Telegram vorig jaar negenhonderd dataverzoeken van Amerikaanse overheidsdiensten te verwerken, waarbij gegevens over in totaal 2253 gebruikers werden gevraagd. Dat meldt 404 Media op basis van output van de Telegram-bot. Gebruikers van de chatdienst kunnen alleen voor hun eigen land een transparantierapport opvragen.

Met name in het laatste kwartaal nam het aantal dataverzoeken toe. Van januari tot en met 30 september werd er namelijk door de Amerikaanse autoriteiten om de gegevens van 108 gebruikers gevraagd. Het grootste aantal dataverzoeken werd in de laatste drie maanden van 2024 gedaan. Vorig jaar augustus werd Telegram-oprichter Pavel Durov in Frankrijk door de autoriteiten aangehouden.

Na de aanhouding van Durov wijzigde Telegram het privacybeleid en maakte duidelijk dat het ip-adressen en telefoonnummers van personen die van 'criminele activiteiten' worden verdacht met de autoriteiten kan delen. Afgelopen november maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het voor het eerst gegevens van verdachten van Telegram had ontvangen. De Telegram-bot stelt dat het volgende transparantierapport in april opvraagbaar is.