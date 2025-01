VS lanceert vrijwillig digitaal veiligheidskeurmerk voor IoT-producten

De Amerikaanse overheid heeft een vrijwillig veiligheidskeurmerk voor draadloze Internet of Things (IoT) apparaten gelanceerd. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten kunnen particulieren via het 'U.S Cyber Trust Mark' zien of met internetverbonden consumentenproducten 'cybersecure' zijn. Daarnaast moet het fabrikanten aanmoedigen om veiligere producten te ontwikkelen. "Net zoals het EnergyStar-label voor energie-efficiëntie heeft gedaan", aldus het Witte Huis.

Het programma was eerder al aangekondigd, maar is nu officieel gelanceerd en zal later dit jaar verschijnen. Informatie over 'specifieke implementatiedetails' worden later bekendgemaakt. Eerder was al aangekondigd dat de producten aan criteria van het National Institute of Standards and Technology (NIST) moeten voldoen, zoals unieke en sterke standaardwachtwoorden en beveiligingsupdates.

Het U.S Cyber Trust Mark wordt voorzien van een qr-code die mensen kunnen scannen om zo meer informatie te vinden over hoelang het betreffende product beveiligingsupdates ontvangt, of de installatie van patches automatisch plaatsvindt, hoe het standaardwachtwoord is te wijzigen en hoe het apparaat veilig is te configureren.

Het programma is vooralsnog niet van toepassing op pc's, smartphones en routers. Het NIST werkt wel aan cybersecurity-eisen voor consumentenrouters, zo laat toezichthouder FCC weten. Verder hebben Amazon en BestBuy aangegeven dat ze producten met het keurmerk extra onder de aandacht zullen brengen.