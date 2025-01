CISA meldt actief misbruik van oud kritiek lek in Oracle WebLogic Server

Aanvallers maken actief misbruik van een oude kritieke kwetsbaarheid in Oracle WebLogic Server of hebben dit gedaan, zo meldt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Oracle kwam in april 2020 met een beveiligingsupdate voor het probleem, aangeduid als CVE-2020-2883. Dat aanvallers misbruik van het lek maken of hebben gemaakt was nog niet bekend.

Oracle WebLogic is een populaire Java-applicatieserver en een geliefd doelwit van cybercriminelen. Zo zijn kwetsbaarheden in WebLogic soms al een paar uur na het uitkomen van een patch aangevallen. Aanvallers gebruikten kwetsbare gecompromitteerde servers in het verleden voor onder andere cryptomining of het installeren van ransomware. Via CVE-2020-2883 kan een ongeauthenticeerde aanvaller kwetsbare WebLogic-servers op afstand overnemen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Uit het beveiligingsbulletin van Oracle blijkt dat destijds zes verschillende beveiligingsonderzoekers de kwetsbaarheid hadden ontdekt en aan Oracle gerapporteerd. Oracle brengt elk kwartaal beveiligingsupdates uit en stelt daarbij altijd dat het berichten blijft ontvangen van aanvallen waarbij er misbruik is gemaakt van kwetsbaarheden waarvoor het al beveiligingsupdates heeft uitgebracht. Het CISA heeft geen details over de waargenomen aanvallen gegeven.