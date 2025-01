Szabo: regulering of financiering open source communities niet opportuun

Het reguleren of financieren van open source communities is niet opportuun, zo stelt staatssecretaris Szabo voor Digitalisering. Twee jaar geleden hadden de ChristenUnie en VVD gevraagd of er een soort ondergrens kan worden gedefinieerd voor open source community's. "Want er is nergens gedefinieerd wat dan een goede community is of wat een goed functionerende community is, noch in omvang noch in kwaliteit", aldus Caspar van den Berg, die destijds senator namens de VVD was. Van den Berg reageerde tijdens een behandeling van de Wet digitale overheid in de Eerste Kamer. Daar werd gesproken over het toepassen van open source voor de ontwikkeling van overheidsinlogmiddelen.

"De vraag is al een paar keer gesteld en ook ik hecht eraan dat we voor onszelf definiëren wat een open source community op z'n minst zou moeten kunnen realiseren", reageerde toenmalig staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering. Ze voegde toe dat het mogelijk is om een bijdrage aan deze gemeenschappen te leveren, maar de onafhankelijkheid ingewikkelder wordt als er van tevoren dingen worden geregeld.

"Als we geld geven, wil je misschien ook nog anderszins dingen geregeld hebben. Onze ervaringen tot nu toe zijn dat dat voldoende is. Maar goed, als wij zien dat er niemand meer meekijkt naar die broncodes, is er altijd nog de mogelijkheid dat je dat op de een of andere manier anderszins gaat stimuleren. Dan lijken dingen als bug bounty's interessanter dan daadwerkelijk zeggen: doe een analyse op dit of dat", ging Van Huffelen verder. Ze liet de Eerste Kamer weten de mogelijkheden tot regulering en financiering van open source communities te zullen onderzoeken.

"Niet opportuun"

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat regulering of financiering van open source communities niet opportuun is", laat Szabo vandaag in een brief aan de Eerste Kamer weten ( pdf ). "Het belang van een open source community is dat een breed publiek kan meekijken op de broncode van software die openbaar is gemaakt. Dat biedt vertrouwen omdat onafhankelijke personen, dat wil zeggen personen die geen belang hebben bij de werking van de software, van buitenaf kunnen zien hoe software werkt."

De open source communities waar de ChristenUnie en VVD het over hebben zijn volgens de staatssecretaris vrijwillig en niet strikt georganiseerd. "Zij zijn geen verantwoording schuldig aan wie dan ook, niet alleen juridisch maar ook niet financieel. Dat maakt hen breed toegankelijk en biedt hen onafhankelijkheid in hun functioneren. Te veel regelen en sturen in de wens naar zekerheid gaat ten koste van deze brede toegankelijkheid en de onafhankelijkheid, en schiet daarmee het doel voorbij."