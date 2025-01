Brussel moet schadevergoeding betalen wegens 'Inloggen met Facebook'

De Europese Commissie moet een Duitse man een schadevergoeding van vierhonderd euro betalen omdat het op een conferentiewebsite de optie 'Inloggen met Facebook' bood, waardoor persoonlijke gegevens aan bedrijven in de Verenigde Staten werden doorgegeven, die daar niet goed waren beschermd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De Duitse man maakte gebruik van de optie 'Inloggen met Facebook' om zich voor de conferentie te registreren. Hierdoor werden echter zijn ip-adres en informatie over zijn browser en computer naar servers van Amazon en Meta in de Verenigde Staten gestuurd.

Volgens de Duitser biedt de VS geen adequate bescherming van gegevens, waardoor inlichtingendiensten toegang tot zijn data kunnen krijgen. Het Hof oordeelt dat door het toevoegen van de optie 'Inloggen met Facebook' de Europese Commissie de omstandigheden creëerde waardoor het ip-adres van de man aan Amazon en Meta werd doorgegeven. Daarnaast was erop het moment van de datadoorgifte geen beslissing van de Europese Commissie dat de VS persoonlijke data van Europese burgers adequaat beschermde.

De Commissie heeft ook niet beweerd of aangetoond dat er passende waarborgen waren om de gegevens te beschermen. Op het 'Inloggen met Facebook' waren alleen de algemene voorwaarden van Facebook van toepassing. Daardoor heeft de Europese Commissie zich niet aan Europese wetgeving gehouden, aldus het Hof, dat van een voldoende ernstige overtreding spreekt. De Duitse man heeft immateriële schade opgelopen, omdat er onzekerheid is over de verwerking van zijn ip-adres, zo laat het Hof verder weten (pdf).

De Duitse man had een schadevergoeding van vierhonderd euro geëist en de Europese Commissie moet hem dat betalen, oordeelt het Hof. Onlangs oordeelde de Europese privacytoezichthouder EDPS dat het gericht adverteren over chatcontrole zoals de Europese Commissie op X deed, om zo onder andere Nederlandse gebruikers te bereiken, illegaal was.