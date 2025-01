Google verantwoordelijk voor 94 procent van commits Chromium-browser

Google was vorig jaar verantwoordelijk voor 94 procent van de commits aan de Chromium-browser en heeft sinds 2015 een min of meer zelfde aandeel in de browser gehad, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Via commits worden aanpassingen aan softwarecode doorgevoerd. Het techbedrijf is een samenwerking met The Linux Foundation aangegaan waarmee het naar eigen zeggen de 'gezondheid van het Chromium-ecosysteem' wil versterken door ervoor te zorgen dat ook andere ontwikkelaars aan Chromium gaan bijdragen. Meta, Microsoft en Opera hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor het 'Supporters of Chromium-based Browsers' initiatief.

Chromium is een door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Google Chrome en andere browsers vormt. Allerlei partijen maken inmiddels gebruik van Chromium, wat. ervoor zorgde dat Mozilla eerder nog waarschuwde voor een Chromium-monopolie op de browsermarkt. Volgens Google kost alleen het onderhoud van Chromium honderden miljoenen dollars per jaar, waarbij nieuwe features niet zijn meegerekend. Met het nu aangekondigde initiatief zou het eenvoudiger voor andere partijen moeten worden om ook aan Chromium bij te dragen. Google benadrukt dat het de beheerder van Chromium blijft en de investeringen zal doen om het project te laten blijven werken.