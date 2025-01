CrowdStrike meldt malafide sollicitatiemail uit naam van bedrijf

CrowdStrike waarschuwt voor een malafide e-mail die uit naam van het cybersecuritybedrijf wordt verstuurd en claimt over een sollicitatiegesprek te gaan, maar in werkelijkheid naar een cryptominer wijst. De phishingmail stelt dat de ontvanger is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met CrowdStrike voor een baan als junior softwareontwikkelaar. Voor het plannen van het 'gesprek' moet de ontvanger een 'CRM-applicatie' downloaden.

De applicatie is in werkelijkheid een cryptominer die de rekenkracht van het besmette systeem gebruikt om cryptovaluta te minen. CrowdStrike laat verder weten dat het naast deze phishingcampagne bekend is met scams via websites, e-mails, groepschats en sms-berichten waarbij mensen worden uitgenodigd voor zogenaamde sollicitatiegesprekken of vacatures. Een defecte update van CrowdStrike zorgde vorig jaar voor één van de grootste computerstoringen in de geschiedenis.