Proton Mail: softwareaanpassing veroorzaakte urenlange storing

Een aanpassing aan de software was verantwoordelijk voor de urenlange storing waarmee Proton Mail gisteren te maken kreeg, zo stelt de mailprovider in een analyse. Gisterenmiddag lieten gebruikers opeens weten dat ze problemen hadden met Proton VPN, Proton Pass, Proton Drive/Docs, Proton Wallet, Proton Mail en Proton Calendar. Volgens Proton kwam dit door een piek aan nieuwe verbindingen naar de databaseservers, waardoor de diensten niet meer voor alle gebruikers bereikbaar waren.

De problemen konden snel worden hersteld, behalve voor Proton Mail en Proton Calendar. Proton stelt dat normaliter over extra capaciteit beschikt om een piek op te vangen. De afgelopen maanden is Proton bezig geweest met het migreren van de gehele infrastructuur naar een nieuwe op Kubernetes-gebaseerde infrastructuur. Het migratieproces is nog niet afgerond en Proton moet hierdoor naar eigen zeggen twee parallelle infrastructuren draaiende houden.

Dit maakte het lastig om de extra belasting te verdelen tussen de twee verschillende infrastructuren voor Proton Mail. "Hoewel de andere diensten naar de nieuwe infrastructuur zijn gemigreerde, bevindt Proton Mail zich nog midden in het migratieproces", aldus een uitleg. Doordat het niet mogelijk bleek om de vereiste extra capaciteit automatisch op te schalen duurde het herstel langer. De problemen begonnen gisterenmiddag rond 16.00 uur en rond 19.30 uur werd gemeld dat de storing was verholpen.

Volgens Proton was een softwareaanpassing verantwoordelijk voor de initiële piek in de belasting. Nadat deze aanpassing was teruggedraaid werd de databasebelasting weer normaal. "In eerste instantie werd niet aan deze aanpassing gedacht, omdat er een lange tijd tussen de aanpassing en het probleem zat, en een initiële analyse van de code suggereerde dat het geen impact zou moeten hebben op het aantal databaseverbindingen", aldus Proton. Het bedrijf zegt dat het nog een diepgaander onderzoek zal doen.