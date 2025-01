Overheid laat onderzoek doen naar impact 'desinformatie' op rechtsstaat

De overheid laat onderzoek doen naar de 'impact van desinformatie' op de Nederlandse democratische rechtsstaat. Een subsidie hiervoor is toegekend aan de Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Stichting Post-X Society. "Het onderzoek richt zich op de gevolgen van desinformatie, interventies die bijdragen aan een inclusieve publieke ruimte en technologische ontwikkelingen die de verspreiding van desinformatie, maar ook bestrijding ervan, kunnen beïnvloeden", laat minister Uitermark van Binnenlandse Zaken weten.

Volgens de minister wordt in het onderzoek gezocht naar een manier waarop de kwaliteit van het open publieke debat gewaarborgd kan worden. "In ons project nemen we een inclusieve benadering en bestuderen we (de effecten van) een verscheidenheid aan vormen van mis- en disinformatie, waarbij wij ons in eerste instantie richten op de online context, en specifieke interesse hebben hoe (generatieve) artificiële intelligentie kan bijdragen aan de verspreiding en bestrijding van mis- en disinformatie", zo laten de onderzoekers zelf weten.

De onderzoekers voegen toe dat het in de praktijk vaak niet eenvoudig is om vast te stellen of bepaalde informatie feitelijk correct is of niet. "Los van de epistemologische discussie over wat waarheid is, bestaat mis- en disinformatie vaak uit een mix van waarheidsgetrouwe informatie, halve waarheden en gefabriceerde beweringen." Het onderzoek is afgelopen september gestart en zal lopen tot 1 september 2026. Halverwege dit jaar komt de minister met de resultaten van de tussenrapportage.