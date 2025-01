AP: gerede kans dat Belastingdienst bepaalde datalekken mist

Er is een gerede kans dat de Belastingdienst bepaalde datalekken mist, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief die de toezichthouder afgelopen december naar staatssecretaris Van Oostenbruggen van Financiën stuurde. De AP besloot vorig jaar toezicht op de fiscus te houden om er zo voor te zorgen dat persoonsgegevens van burgers en bedrijven beter worden beschermd.

In de brief doet de privacytoezichthouder verschillende aanbevelingen om het proces van het melden van datalekken door de Belastingdienst te verbeteren. "Het aantal meldingen van een datalek dat de Belastingdienst doet aan de AP is, gelet op de omvang van de organisatie en het type dienstverlening, relatief laag in vergelijking met soortgelijke overheidsorganisaties", aldus de toezichthouder. "Hoewel de AP het standpunt van de Belastingdienst deelt dat het niet eenduidig te benoemen is welke meldingen misgelopen worden, denkt de AP dat er een gerede kans is dat bepaalde datalekken momenteel door de Belastingdienst gemist worden."

Zo hanteert de melddesk datalekken van de Belastingdienst beleid waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen fouten in systemen en datalekken. De AP merkt op dat een tijdelijke onbeschikbaarheid van persoonsgegevens ook een meldplichtig datalek kan zijn. Om de processen bij de fiscus te verbeteren doet de AP verschillende aanbevelingen. Zo moet worden nagegaan wanneer het burgerservicenummer van een melder van een datalek wordt geregistreerd en of dit wettelijk nodig is. Ook adviseert de toezichthouder de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Belastingdienst te betrekken bij de afhandeling van datalekken.

Verder blijkt dat de Belastingdienst vermiste versleutelde apparaten, zoals telefoons en laptops, altijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens als datalek meldde. De Autoriteit Persoonsgegevens laat via de brief weten dat de fiscus voortaan vermiste versleutelde apparaten niet meer bij de AP hoeft te melden, op voorwaarde dat de Belastingdienst over actuele back-ups beschikt van de data die op de apparaten stond.

"De adviezen van de AP stellen de Belastingdienst in staat verdere verbeteringen mogelijk te maken. De inspanningen van de AP worden dan ook zeer gewaardeerd en zullen opvolging krijgen. In afstemming met de AP wordt door de Belastingdienst werk gemaakt van de implementatie van de adviezen binnen de eigen processen en organisatie", laat Van Oostenbruggen weten. De AP zal dit jaar nog met verschillende andere adviesbrieven komen.