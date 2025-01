TU Eindhoven schrapt wegens cyberaanval ook dinsdag al het onderwijs

Op de TU Eindhoven zullen als gevolg van de cyberaanval ook morgen geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Dat heeft de universiteit in een update vandaag bekendgemaakt. Zaterdagavond ontdekte de TU Eindhoven verdachte activiteit op het netwerk, dat daarop offline werd gehaald. Daardoor zag de universiteit zich genoodzaakt om vandaag alle onderwijsactiviteiten te schrappen.

De universiteit is inmiddels bezig met het online brengen van systemen. "Dit werk zal vandaag niet afgerond zijn en daardoor is morgen nog geen onderwijs mogelijk", aldus de vandaag verschenen update. De TU Eindhoven zegt dat er vooralsnog geen indicatie is dat gegevens zijn gestolen, maar het onderzoek is nog lopende. Ook is er geen contact met de aanvallers en is het nog onbekend wie de aanvallers zijn, zo laat de universiteit verder weten.

"We werken momenteel verschillende scenario’s uit voor het onderwijs, ook met oog op de tentamenperiode die volgende week start. We zijn alle onderwijs- en student-gerelateerde issues in kaart aan het brengen, bijvoorbeeld inleveren van opdrachten en het geven van afstudeerpresentaties", staat ook in de update vermeld. Om wat voor soort aanval het gaat is nog altijd niet bekendgemaakt.