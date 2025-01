Britse mededingingsautoriteit start onderzoek naar dominantie Google Search

De Britse mededingingsautoriteit CMA is een onderzoek gestart naar de dominantie van Googles zoekmachines. Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) is Google goed voor meer dan negentig procent van alle zoekopdrachten in het Verenigd Koninkrijk en maken meer dan tweehonderdduizend adverteerders gebruik van de advertentiediensten die Googles zoekmachine biedt.

De CMA stelt dat zoeken op internet vitaal voor economische groei is. "Gegeven het belang van zoeken als essentiële digitale dienst voor mensen, bedrijven en de economie, is het essentieel dat concurrentie goed werkt", aldus de toezichthouder. Die gaat onderzoeken in hoeverre concurrentie op de zoekmachinemarkt mogelijk is en of er aanvullende verplichtingen moeten worden ingesteld.

Zo wordt er specifiek gekeken of Google barrières opwerpt die het lastiger voor nieuwe partijen maken om de zoekmachinemarkt te betreden. Het gaat dan ook of Google de ontwikkeling van nieuwe AI-diensten en -interfaces kan bepalen op manieren die concurrentie voor de eigen zoekmachine lastiger maken. Tevens zal de CMA kijken of Google de eigen positie gebruikt om eigen diensten voor te trekken.

De mededingingsautoriteit gaat ook onderzoeken of Google grote hoeveelheden persoonlijke gegevens van mensen gebruikt, zonder dat het hiervoor geïnformeerde toestemming heeft. Op basis van de uitkomsten kan Google bijvoorbeeld worden verplicht om de verzamelde data met andere bedrijven te delen. Het onderzoek van de CMA moet binnen negen maanden zijn afgerond.