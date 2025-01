Biden komt met presidentieel bevel voor bouw van 'AI-datacenters'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag een presidentieel bevel ondertekend voor de bouw van 'AI-datacenters' door de private sector. Als onderdeel van het bevel kunnen bedrijven straks federale gebieden leasen om daarop 'gigawatt-scale AI-datacenters' te bouwen. Biden stelt dat het bouwen van een 'AI-infrastructuur' cruciaal voor de nationale veiligheid is. "Nu de mogelijkheden van AI toenemen, geldt dat ook voor de gevolgen voor de veiligheid van Amerikanen", aldus de vertrekkende Amerikaanse president.

"Het ontwikkelen van AI in de Verenigde Staten voorkomt dat tegenstanders toegang krijgen tot en gebruik kunnen maken van krachtige toekomstige systemen dat ten koste van onze militaire en nationale veiligheid gaat. Het stelt de Amerikaanse overheid ook in staat om AI te gebruiken in dienst van onze nationale veiligheidsmissies en voorkomt tegelijkertijd dat de VS afhankelijk wordt van de infrastructuur van andere landen om krachtige AI-tools te ontwikkelen en gebruiken", zo staat in het presidentieel bevel.

Het bevel noemt naast nationale veiligheid ook economische voordelen en concurrentiekracht als reden om de 'AI-infrastructuur' in de VS te bouwen. Bedrijven die van de beschikbaar gestelde gebieden gebruik willen maken moeten voor hun datacenters wel 'schone energie' gebruiken, zo laat het presidentieel bevel verder weten. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris stelt in een reactie dat AI wordt gebruikt om het publiek belang te dienen en het daarom belangrijk is dat de VS de wereldwijde leider op het gebied van AI blijft.