TU Eindhoven verzet onderwijs en tentamens wegens cyberaanval

De TU Eindhoven heeft vanwege de cyberaanval besloten om de tentamens die volgende week zouden beginnen met een week op te schuiven. Met het opschuiven van de tentamenweken schuift ook de onderwijskalender een week op. "We verwachten, met een slag om de arm, dat komende maandag de netwerkgebonden systemen voor studenten weer voldoende beschikbaar zijn", zo laat de universiteit in een update over de aanval weten. Systemen waren door de cyberaanval onbereikbaar.

Het Centraal Crisisteam van de TU Eindhoven heeft de beslissing om het onderwijs en tentamens te verschuiven in afstemming met examencommissies, opleidingsdirecteuren, onderwijscommissie van de universiteitsraad, decanen en directeuren genomen. "Het besluit is vooral gedreven door de belangen van de studenten. Als gevolg van de cyberaanval bleken veel tentamens onvoldoende voorbereid of (deels) niet afgenomen te kunnen worden in de geplande periode. Daardoor hadden veel tentamens later ingehaald moeten worden, wat voor veel studenten problemen zou opleveren met de studievoortgang", stelt de universiteit.

De komende dagen worden naar verwachting stapsgewijs delen van het netwerk weer in de lucht gebracht, waarmee systemen weer beschikbaar komen. Vandaag is op de universiteitscampus weer een wifi-netwerk beschikbaar. Het zal naar verwachting nog weken duren voordat alle functionaliteit volledig is hersteld. De TU Eindhoven zegt dat het extern onderzoek naar de cyberaanval laat doen, om in beeld te krijgen of alles rond de cyberaanval volgens afspraken en protocollen is aangepakt. Om wat voor aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was is nog niet bekendgemaakt.