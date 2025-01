VK kijkt naar verbod op betalen van losgeld ransomware door publieke sector

The numbers tell the tale: out of all recorded healthcare ransomware attacks, 61% of trusts and NHS-related organisations paid the fee to decrypt their data or prevent a leak or sale on the black market. And with 81% of UK healthcare organisations suffering some form of ransomware attack last year, it becomes clear just how big a problem ransomware attacks are for the NHS.

In ander nieuws: "VK overweegt, als tijdelijk experiment, uitsluitend vrachtverkeer rechts te laten rijden".Uit https://www.scc.com/insights/it-solutions/security/ransomware-and-the-nhs/ uit 2023:Dat ze betalen is niet voor de lol; geen toegang meer hebben tot allerlei gegevens kan, in ons digitale tijdperk, al snel catastrofaal zijn. En het uitlekken van medische dossiers kan tot een fikse deuk in het vertrouwen in de medische sector (en de financierende overheid) leiden.Zolang nietstopt met afpersers betalen, blijven we dweilen met de kraan open. Dat sommigen geen andere uitweg zien, vind ik ook begrijpelijk.Persoonlijk denk ik dat we moeten ophouden met symptoombestrijding en in plaats daarvan aanvallen veel effectiever moeten bemoeilijken, interne aanvallen (o.a. "lateral movement") eerder moeten opmerken door betere monitoring, en tevens de impact substantieel beperken door segmentatie en het significant verkleinen van de belachelijke hoeveelheid gegevens waarvan "we" het handig vinden dat veel te veel medewerkers daar ongehinderde en onmiddelijke toegang tot hebben.Ik claim overigens niet dat (vooral dat laatste) simpel is, maar m.i. is het simpelweg noodzakelijk - als je dat vergelijkt met hoe gehandicapt je bent alsdoor jou benodigde gegevens, voor onbekende tijd, ontoegankelijk zijn gemaakt.