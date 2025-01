Rechtbank: politie mocht bodycambeelden van journalist verwijderen

Politie mocht eind 2022 via een bodycam gemaakte opnames van een journalist verwijderen, zo heeft de rechtbank Den Haag vandaag geoordeeld. De journalist wist de verwijderde opname van de bodycam via 'digitale herstelhandelingen' terug te halen. De journalist maakte begin december 2022 foto’s van een huiszoeking in Alblasserdam. De huiszoeking vond plaats in een zaak over een dodelijk schietincident in Kinderdijk van een paar dagen eerder. Omwonenden hadden de journalist getipt dat er veel politie bij de woning aanwezig was.

"Eenmaal gearriveerd liep de journalist op een groepje opsporingsbeambten in burger af. Eén van de opsporingsbeambten vroeg de journalist hem niet op te nemen, wat de journalist toezegde. De opsporingsbeambte wees de journalist even later erop dat zijn bodycam nog draaide, waarop de journalist te kennen gaf (die niet stop te willen zetten omdat) hij op de openbare weg stond", zo laat de rechtbank weten. De rechter-commissaris verzocht de journalist om de bodycam uit te zetten. Toen die dit weigerde gaf de rechter-commissaris hiertoe bevel.

De journalist gaf hier ook geen gehoor aan, waarop de rechter-commissaris de beslissing nam dat de bodycam in beslag genomen mocht worden. Ook de fotocamera van de journalist werd in beslag genomen en van beide apparaten werd beeldmateriaal verwijderd, aldus de rechtbank. Rijnmond liet destijds weten dat op de datadragers ook privé-opnames stonden en gesprekken met buurtbewoners. De beelden zijn volgens de omroep uitgelezen en opgeslagen.

"We willen als journalisten en fotografen nooit een verlengstuk van justitie zijn. Dat is belangrijk voor onze onafhankelijkheid. Daarom kunnen de door collega’s gemaakte beelden ook niet in beslag worden genomen. Dit kan van geen kanten", liet Thomas Bruning destijds weten, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De journalist in kwestie wist de verwijderde bodycambeelden door middel van 'digitale herstelhandelingen' terug te halen, aldus de rechtbank. Verdere details hierover zijn niet gegeven.

De journalist stelde dat de rechter-commissaris onrechtmatig heeft gehandeld en dat de gang van zaken in strijd is met de vrije nieuwsgaring. Volgens de rechter kan een inbreuk op de persvrijheid gerechtvaardigd worden door het belang van een goede strafrechtspleging. Het was belangrijk dat doorzoeking zonder wanordelijkheden zou plaatsvinden. De rechtbank vindt dat de rechter-commissaris met dat in het achterhoofd het bevel mocht geven, omdat verdere discussie het succes van de doorzoeking negatief dreigde te gaan beïnvloeden.

Toen de journalist het bevel van de rechter-commissaris niet wilde opvolgen mocht de bodycam in beslag worden genomen, stelt de rechtbank verder. Volgens de rechtbank had de rechter-commissaris niet het doel om de journalist te beletten op een andere manier verslag van de doorzoeking te doen vanaf de openbare weg. Als de journalist aan het bevel zou hebben voldoen had hij gewoon verslag kunnen doen, stelt de rechtbank verder. De rechtbank komt tot de conclusie dat de journalist niet onrechtmatig is behandeld.