TU Eindhoven zegt te weten hoe aanvallers zijn binnengekomen

De TU Eindhoven zegt te weten hoe de aanvallers die het afgelopen weekend op de eigen systemen ontdekte zijn binnengekomen. Hoe dit precies is gegaan heeft de universiteit in de nieuwste update over het incident niet bekendgemaakt. De universiteit verwacht dat het grootste deel van haar netwerk en de netwerkgebonden systemen maandag weer online zijn.

Tijdens het aankomende weekend zullen er nog functionele tests plaatsvinden. Het plan van de universiteit om maandag 20 januari het onderwijs te herstarten en daarmee één week op te schuiven, gaat naar verwachting dan ook door. De universiteit besloot afgelopen weekend het netwerk wegens verdachte activiteiten offline te halen, waardoor onderwijsactiviteiten zoals colleges en tentamens moesten worden geannuleerd.

Volgens de TU Eindhoven blijkt uit voorlopige resultaten dat de beveiliging goed heeft gewerkt, waardoor het mogelijk was om de aanvallers op 'heterdaad' te betrappen. De universiteit stelt dat in het onderzoek naar de aanval boven water is gekomen hoe de aanvallers konden binnendringen. De gebruikte methode is niet bekendgemaakt. De TU Eindhoven zegt ook meer veiligheidsmaatregelen te hebben genomen, maar geeft geen verdere details.

"Uit de eerste fase van het interne onderzoek naar de cyberaanval, van de TU/e samen met externe experts, blijkt dat detectie en respons goed hebben gewerkt. Er zijn nog geen tekenen gevonden dat de hackers erin geslaagd zijn om systemen te gijzelen, documenten te versleutelen, of data te ontvreemden", aldus de nieuwste update. Gisteren liet de universiteit weten dat het besloten heeft om de tentamens die volgende week zouden beginnen met een week op te schuiven. Met het opschuiven van de tentamenweken schuift ook de onderwijskalender een week op.