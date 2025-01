Bootloader-beveiligingslek laat aanvallers UEFI Secure Boot omzeilen

Een kwetsbaarheid in een bootloader-applicatie maakt het mogelijk voor aanvallers om UEFI Secure Boot te omzeilen en zo het systeem te compromitteren. Het probleem is inmiddels door de betrokken leveranciers verholpen en de kwetsbare binaries zijn afgelopen dinsdag door Microsoft ingetrokken. De Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) zorgt voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware. Het is essentieel voor de werking van de computer en tevens de eerste belangrijke software die wordt geladen, nog voor het besturingssysteem.

UEFI Secure Boot kan UEFI-applicaties uitvoeren die meestal door de Microsoft UEFI Certificate Authority (CA) zijn gesigneerd. De UEFI-bootloader is een UEFI-applicatie die verantwoordelijk is voor boot management en het laden van bestanden van het besturingssysteem. Deze bootloaders kunnen tijdens het opstartproces aanvullende software uitvoeren en drivers laden. De Howyar Reloader UEFI-applicatie is een UEFI-bootloader die een kwetsbaarheid (CVE-2024-7344) bevat waardoor arbitrary code execution mogelijk is.

Een aanvaller kan hier misbruik van maken door niet-gesigneerde third-party software tijdens het begin van de opstartfase uit te voeren en UEFI Secure Boot te omzeilen. Deze software draait dan met verhoogde rechten binnen de UEFI-context. Doordat de Howyar Reloader-applicatie gesigneerd is door de vertrouwde Microsoft UEFI CA, is het op elk systeem te installeren dat UEFI ondersteunt.

Het CERT Coordination Center (CERT/CC) van de Carnegie Mellon Universiteit waarschuwt dat een aanvaller via de kwetsbaarheid malafide kernel-extensies kan installeren die zowel een herstart als het opnieuw installeren van het besturingssysteem kunnen overleven. Daarnaast zou de malware OS-gebaseerde beveiligingsmaatregelen en endpoint detection en response kunnen omzeilen.

De kwetsbare UEFI-applicatie is onderdeel van verschillende realtime systeemherstelsoftwarepakketten van bedrijven als Howyar Technologies, Greenware Technologies, Radix Technologies, SANFONG, Wasay Software Technology, Computer Education System en Signal Computer. "Misbruik van deze kwetsbaarheid is niet beperkt tot systemen waarop de getroffen herstelsoftware is geïnstalleerd. Aanvallers kunnen hun eigen kopie van de kwetsbare binary meenemen naar elk UEFI-systeem dat gebruikmaakt van het Microsoft derde-partijscertificaat", aldus antivirusbedrijf ESET dat het probleem ontdekte.

Om de kwetsbaarheid te verhelpen is er een update voor de Reloader-applicatie beschikbaar. Daarnaast is het ook belangrijk dat alle UEFI compliant computers hun Secure Boot Forbidden Signature Database (DBX of Revocation List) bijwerken, zo adviseert het CERT/CC.