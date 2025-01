Testversie Windows 11 introduceert extra beveiliging voor ingelogde admins

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 gelanceerd die extra beveiliging voor ingelogde admins introduceert. Administrator Protection werd eind vorig jaar door het techbedrijf aangekondigd en zorgt ervoor dat admin-gebruikers met standaard gebruikersrechten werken. Wanneer er een systeemaanpassing is vereist of er een applicatie moet worden geïnstalleerd zal de gebruiker dit via een aparte prompt en Windows Hello moeten autoriseren.

Windows maakt dan een tijdelijk, geïsoleerd admintoken aan om de taak uit te voeren. Dit token wordt na het uitvoeren van de taak meteen verwijderd, zodat de adminrechten niet blijven en de ingelogde admin gewoon weer standaard gebruikersrechten krijgt. Bij de aankondiging afgelopen jaar stelde Microsoft dat Administrator Protection ervoor zorgt dat gebruikers de controle over het systeem blijven houden en dat aanvallers niet automatisch, directe toegang tot de kernel of belangrijke systeembeveiliging hebben.

"Standaard gebruikersrechten bieden betere security. Gebruikerstoegang tot belangrijke systeemmiddelen is standaard geblokkeerd en het voorkomt dat malware of apps stilletjes de configuratie aanpassen. Standaardrechten zijn echter frustrerend voor gebruikers omdat ze bepaalde gewone taken, zoals het aanpassen van de tijd of installeren van applicaties niet kunnen doen, omdat een standaard gebruiker in veel gevallen geen admin-inloggegevens heeft", aldus Microsoft.

Het standaard draaien met admin-rechten neemt weer allerlei risico's met zich mee als het systeem met malware besmet raakt, omdat de malware dan directe toegang tot belangrijke systeembronnen heeft, voegt Microsoft toe. Administrator Protection zou ervoor moeten zorgen dat admin-rechten beter zijn beschermd. De feature staat standaard uitgeschakeld en is beschikbaar voor zowel zakelijke omgevingen als thuisgebruikers. De feature is nu te proberen in Windows 11 Insider Preview Build 27774.