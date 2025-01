Rechter verlaagt bestuurlijke AVG-boete voor livestream in Fries dorp

De rechtbank Noord-Nederland heeft een bestuurlijke AVG-boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan een vrouw oplegde met 25 procent verlaagd omdat de privacytoezichthouder zo lang over de zaak deed. De vrouw had twee camera's geplaatst waarmee ze een livestream van het Friese dorp uitzond. De eerste camera werd in 2014 geplaatst, de tweede volgde in 2016.

Eind 2016 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens van een derde partij het verzoek om tot handhaving over te gaan. Deze persoon stelde dat de vrouw met het uitzenden van de livestream op onrechtmatige wijze haar persoonsgegevens verwerkte. Eind 2018 en begin 2019 ontving de AP opnieuw klachten over de livestream. In maart 2019 liet de toezichthouder aan de vrouw weten dat er een onderzoek was ingesteld om te kijken of de camera's op rechtmatige wijze werden gebruikt.

In juli 2019 kwam de AP met het onderzoeksrapport waarin het concludeerde dat de vrouw op onrechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkte met het uitzenden van de livestream. Een maand later stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het van plan was om de vrouw, wegens het overtreden van de AVG, een bestuurlijke boete van 500 euro en een last onder dwangsom op te leggen. Zo'n twee jaar later in juli 2021 werd de boete door de AP ook daadwerkelijk opgelegd.

De vrouw ging bij de toezichthouder tegen de boete in beroep, maar in augustus 2022 werd haar bezwaar door de AP ongegrond verklaard. De toezichthouder liet ook weten dat het van plan was om de dwangsom van 2.000 euro in te vorderen. Daarop besloot de vrouw in september 2022 met haar livestream te stoppen. De vrouw stapte daarop naar de rechter. Ze stelde dat ze een gerechtvaardigd belang had om de gegevens te verwerken.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de AP terecht heeft vastgesteld dat de vrouw op onrechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkte. De toezichthouder heeft echter veel te lang over de zaak gedaan, aldus de rechter. Die stelde dat de redelijke termijn voor de behandeling van de zaak met twee jaar en vijf maanden is overschreden. Daarom besloot de de rechter de opgelegde AVG-boete met 25 procent te verlagen tot 375 euro. Daarnaast moet de AP, vanwege het overschrijden van de termijn, de proceskosten van de vrouw betalen die zo'n 3200 euro bedragen.