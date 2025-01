VS slaat alarm over gebrek aan kennis hoe software precies werkt

Als je de link volgt naar het CISA artikel, dan zie je dat de quote niet klopt.

Quote "... a software understanding gap. This gap leads to an inabbility to create software that is secure by design, ..."



CISA artikel:

Software understanding refers to assessing software-controlled systems across all conditions. Mission owners and operators often lack adequate capabilities for software understanding because technology manufacturers build software that greatly outstrips the ability to understand it. This gap, along with the lack of secure by design software being created by technology manufacturers, can lead to the exploitation of software vulnerabilities.



Snap wat er bedoeld wordt, maar het staat er niet in dit artikel + Quote, wel in het originele CISA artikel.