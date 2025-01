EFF: TikTok-verbod schendt recht op vrijheid van meningsuiting

Het verbieden van TikTok in de Verenigde Staten is in strijd met het grondwettelijk beschermde recht op de vrijheid van meningsuiting, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF in een reactie op een beslissing van het Supreme Court. Dat oordeelde gisteren dat de populaire app verboden mag worden, zoals de Amerikaanse regering via de Foreign Adversary Controlled Applications Act wil doen. De wet stelt dat moederbedrijf ByteDance TikTok moet verkopen, anders gaat de app aanstaande zondag op zwart in de VS. Het Witte Huis heeft inmiddels aangegeven dat de volgende regering een beslissing over het implementeren van de wet moet nemen.

De EFF noemt de beslissing van het Supreme Court teleurstellend en stelt dat de wet inbreuk maakt op het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting beschermt. "Wij zijn teleurgesteld dat de rechtbank de inhoudelijke rechtvaardiging van de wet negeert, namelijk om de meningen die Amerikanen zien en met elkaar delen te controleren, en alleen op basis van onzekere privacyzorgen te oordelen."

De burgerrechtenbeweging voegt toe dat vijanden van de VS eenvoudig op talloze andere manieren de gegevens van Amerikanen kunnen stelen, scrapen of kopen. "Het verbod of de gedwongen verkoop van één social media app doet nagenoeg niets om de dataprivacy van Amerikanen te beschermen. Alleen grondige privacywetgeving kan dat doel bereiken."

Volgens de EFF is het sluiten van een communicatieplatform of het dwingen van een reorganisatie gebaseerd op zorgen over buitenlandse propaganda en anti-nationale manipulatie een duidelijk anti-democratische tactiek en één die de VS eerder zelf wereldwijd veroordeelde. TikTok heeft inmiddels zelf aangegeven dat het zondag op zwart gaat als de Amerikaanse regering niet in actie komt. Het Witte Huis laat in een reactie weten dat gezien de timing van de uitspraak van het Supreme Court de volgende regering een beslissing over de implementatie van de wet moet nemen.