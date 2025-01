Hotelmanagementplatform Otelier lekt data gasten Marriott, Hilton en Hyatt

Otelier, een platform dat hotelketens wereldwijd gebruiken voor het beheren van reserveringen, transacties en facturatie, is getroffen door een aanval waarbij gegevens van honderdduizenden gasten zijn gestolen. Het gaat onder andere om gasten van bekende hotelketens zoals Marriott, Hilton en Hyatt, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

De aanvaller heeft naar eigen zeggen bijna acht terabyte aan data uit de Amazon S3-buckets van Otelier buitgemaakt. De aanval zou begonnen zijn met een Otelier-medewerker die met infostealer-malware besmet raakte. Dergelijke malware steelt allerlei inloggegevens van besmette systemen. Op deze manier kreeg de aanvaller toegang tot de inloggegevens van de 'Atlassian-server' van Otelier, meldt Bleeping Computer.

Vermoedelijk gaat het hier om de Jira-software van Atlassian. Dit is een ticketsysteem voor het tracken van bugs en andere problemen, alsmede projectmanagement. De aanvaller claimt dat hij binnen de tickets inloggegevens voor de S3-buckets vond en zo de terabytes aan data kon stelen. Otelier heeft de inbraak bevestigd, maar nog niet laten weten van hoeveel mensen de gegevens precies zijn gestolen.

Hunt ontving een dataset met bij Otelier gestolen data. Het ging om 437.000 e-mailadressen, alsmede gedeeltelijke creditcardgegevens, telefoonnummers, adresgegevens, aankopen en reisplannen. De e-mailadressen zijn aan Have I Been Pwned toegevoegd. Van de 437.000 buitgemaakte e-mailadressen was tachtig procent al via een datalek bij de zoekmachine bekend. Otelier claimt meer dan tienduizend hotels wereldwijd te bedienen.