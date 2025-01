TikTok niet meer te gebruiken en downloaden in Verenigde Staten - update

TikTok is niet meer te gebruiken en downloaden voor gebruikers in de Verenigde Staten. Bij het openen van de app verschijnt er een melding dat TikTok op dit moment niet bereikbaar is, waarbij wordt verwezen naar de wet die vandaag van kracht wordt en ervoor zorgt dat TikTok voor nu niet is te gebruiken, aldus de melding. Verder is de app ook niet meer te vinden voor Amerikaanse gebruikers in de Apple App Store en Google Play Store.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid een socialmedianetwerk verbiedt. Volgens de autoriteiten vormt TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid omdat China via de app gegevens over gebruikers zou kunnen verzamelen en hen zou kunnen manipuleren. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF stelt dat het verbod in strijd met het recht op de vrijheid van meningsuiting is.

Aankomend president Donald Trump laat tegenover NBC News weten dat hij TikTok waarschijnlijk negentig dagen verlenging zal geven zodra hij morgen is ingezworen. Mocht hij de populaire video-app meer tijd geven dan zegt Trump dit morgen bekend te zullen maken. Deze week besliste het Amerikaanse Supreme Court dat een wet die TikTok verbiedt van kracht mag blijven. Daarop liet Trump via zijn eigen socialmediaplatform Truth Social weten dat de beslissing verwacht was en hij tijd nodig heeft om een beslissing te maken. TikTok claimt dat het in de VS honderdzeventig miljoen gebruikers heeft.

Apple heeft een overzicht gepubliceerd van de apps die het naast TikTok heeft verwijderd en door ByteDance en dochterondernemingen zijn ontwikkeld. Het gaat om TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, CapCut, Lemon8, Hypic, Lark - Team Collaboration, Lark - Rooms Display, Lark Rooms Controller, Gauth: AI Study Companion en MARVEL SNAP. Apple waarschuwt verder dat gebruikers van deze apps in de VS geen updates zullen ontvangen, wat veiligheidsgevolgen kan hebben.

Update

TikTok heeft de diensten weer in de VS gestart nadat aankomend president Trump liet weten dat hij via een presidentieel bevel de termijn zal verlengen om tot een overeenkomst te komen, waarbij de helft van het bedrijf in Amerikaanse handen zou moeten komen.