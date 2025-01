TU Eindhoven: aanvallers gebruikten kwetsbaarheid in de beveiliging

De aanvallers die wisten binnen te dringen bij de TU Eindhoven maakten gebruik van een 'kwetsbaarheid in de beveiliging', zo heeft de universiteit tegenover Radio 1 laten weten. Colleges en examens worden vanaf vandaag weer hervat. Vorige week werd er forensisch onderzoek naar de cyberaanval uitgevoerd. Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de universiteit, stelt dat het lastig is om aan te geven hoe groot de schade is. Zo zijn er geen tekenen gevonden dat er data is gestolen of bestanden en systemen versleuteld. "We hebben wel gezien dat het veel impact heeft gehad op ons onderwijs."

Op de vraag hoe de aanvallers binnen wisten te dringen stelt Groothuis dat er een kwetsbaarheid is gevonden in de beveiliging. "Die is wel gedetecteerd door ons detectiesysteem en daarop hebben we gereageerd, maar er zat kennelijk een kwetsbaarheid in. Die kwetsbaarheid is gedicht", aldus de vicevoorzitter, die tevens opmerkt dat het nog te vroeg is om het forensisch onderzoek vrij te geven. Groothuis zegt verder dat nog onduidelijk is wie erachter de aanval zat. Om wat voor soort kwetsbaarheid het ging is niet bekendgemaakt.

"De herstelwerkzaamheden aan ons netwerk zijn dit weekend afgerond en inmiddels werkt het netwerk zoals gewenst. Bijna alle applicaties zijn beschikbaar en getest. Een enkele applicatie kampt nog met tijdelijke beperkingen, onder andere doordat de VPN-verbinding nog niet beschikbaar is", zo laat de universiteit in de laatste update over het incident weten. De TU Eindhoven schat dat het nog minimaal twee weken zal duren voordat de vpn-dienst weer beschikbaar komt.