Minister wil banken toch onderling gegevens van klanten laten delen

Minister Heinen van Financiën wil banken toch toestaan om onderling gegevens van klanten te delen. Dit zou nodig zijn voor het bestrijden van witwassen, zo claimt de bewindsman in zijn vandaag gepresenteerde 'Visie op de financiële sector 2025'. Vorig jaar besloten Nederlandse banken nog met omstreden transactiemonitoring te stoppen omdat dit geen goedkeuring van Brussel kreeg.

Via Transactie Monitoring Nederland (TMNL) werden gegevens uitgewisseld van mkb-bedrijven met een omzet tot 250 miljoen euro per jaar. Iets wat volgens Stichting Human Rights in Finance in strijdt met de wet is. De banken en het kabinet hadden echter ook de wens om alle transacties van alle Nederlanders vanaf 100 euro te monitoren en hier met elkaar gegevens over uit te wisselen.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde dat dit plan tot ongekende massasurveillance kan leiden. Stichting Privacy First noemde het een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers. Ook de Europese privacytoezichthouders stelden dat banken niet op een dergelijke schaal operationele data mogen delen.

Tijdens onderhandelingen over een pakket met Europese wetsvoorstellen, om het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering te harmoniseren, bleek dat het Europees Parlement tegenstander van het Nederlandse bankenplan is. Nederland stond alleen in Europa in zijn 'uitdrukkelijke wens' om de mogelijkheid te behouden om banken op de wijze van het TMNL transacties te laten monitoren, liet toenmalig minister Van Weyenberg van Financiën weten.

Toch gegevens delen

In het vandaag gepresenteerde visiedocument stelt Heinen dat de witwascontrole door, met name, banken is vastgelopen. Banken hebben veel personeel aangetrokken voor het bestrijden van witwassen wat hen heel veel geld kost, aldus de minister. Ook zou de aanpak gevolgen voor klanten hebben. "Een nieuwe belangenafweging is nodig om uit de huidige impasse te komen", merkt Heinen op. "We moeten daarbij eerlijk zijn over de afruilen tussen deze belangen. Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en minder regeldruk: het kan niet allemaal tegelijk. We moeten durven kiezen."

De bewindsman wil banken meer ruimte geven om gegevens met elkaar te delen. "Deze gegevensdeling dient uiteraard te voldoen aan het recht op privacy, dat een grondrecht is. Het gaat om gevoelige, persoonlijke gegevens, waarvoor vanzelfsprekend heldere waarborgen noodzakelijk blijven. Ik wil samen met de Tweede Kamer op zoek naar deze nieuwe balans tussen deze (soms tegenstrijdige) belangen."