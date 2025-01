Engelse high school twee dagen dicht wegens ransomware-aanval

De Blacon High School in het Engelse Chester heeft de deuren wegens een ransomware-aanval in ieder geval voor twee dagen gesloten. Dat heeft de onderwijsinstelling via de eigen website aangekondigd. De aanval vond afgelopen vrijdag plaats. Een cybersecuritybedrijf doet nu onderzoek. "Totdat is afgerond kan ik geen verdere details over een mogelijk datalek geven", zo laat Rachel Hudson weten, hoofd van de school, die zo'n zevenhonderd leerlingen telt.

Hudson stelt dat de school in ieder geval vandaag en morgen dicht is, maar dat dit mogelijk langer zal zijn. Zodra de apparaten van personeel zijn opgeschoond zullen docenten via Google Classroom voor leerlingen thuis onderwijs aanbieden. Vanwege de aanval zijn veel systemen offline en doen ook de telefoons het niet. Verdere details over de aanval, zoals de oorzaak, zijn niet bekendgemaakt. Onlangs maakten de Britse autoriteiten bekend dat ze kijken naar een verbod voor de publieke sector, zoals scholen, om losgeld bij ransomware-aanvallen te betalen.