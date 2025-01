EFF: vpn's geen oplossing voor wetgeving die leeftijdsverificatie verplicht

Vpn's zijn geen oplossing voor wetgeving die online leeftijdsverificatie verplicht, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF nadat in Florida dergelijke wetgeving voor pornografische websites van kracht werd. Naar aanleiding van de wetgeving besloten verschillende pornosites bezoekers uit Florida te weren. Eerder voerden verschillende andere staten soortgelijke wetgeving in.

"Door de verantwoordelijkheid bij de platforms te leggen die een gebruiker bezoekt, houdt dit in dat er talloze keren privé-informatie met online pornosites moet worden gedeeld, wat het delen van persoonlijke identificeerbare informatie op internet normaliseert. Dit is geen privacy-by-design aanpak", zo liet Aylo, een bedrijf dat allerlei pornosites exploiteert, eerder weten. "Het zorgt ook voor een aanzienlijk risico op identiteitsdiefstal. Aangezien leeftijdsverificatiesoftware vereist dat gebruikers zeer gevoelige informatie overhandigen, opent het de deur voor datalekken. Ongeacht of je intenties goed zijn of niet, hebben overheden in het verleden geregeld aangetoond dat ze deze data niet goed beschermen."

Uit cijfers van Google blijkt dat inwoners van Florida sinds de blokkade veel vaker naar vpn's zoeken. "Vpn's mogen dan de herkomst van je internetactiviteit verbergen, ze zijn niet zonder fouten, of zouden noodzakelijk moeten zijn om wettelijk beschermde uitingen te benaderen", aldus de EFF, die zich eerder al uitsprak over online leeftijdsverificatie en dit surveillance noemde.

De burgerrechtenbeweging waarschuwt dat onbetrouwbare vpn-providers opzettelijk persoonlijke informatie of andere waardevolle data kunnen verzamelen. Daarnaast zijn internetgebruikers ook bij gebruik van een vpn op allerlei manieren te tracken, bijvoorbeeld door middel van gps, cookies, advertentie ID's, trackingpixels en fingerprinting. Steeds meer landen kijken naar online leeftijdsverificatie, wat ervoor zal zorgen dat vpn-providers met steeds veranderende wetgeving rekening moeten houden. Ook verwacht de EFF dat er geavanceerdere detectiesystemen zullen komen om vpn-verkeer te blokkeren.

"Niemand zou voor het bezoeken van gratis websites moeten worden verplicht om zijn rijbewijs te overhandigen", stelt de burgerrechtenbeweging. "We moeten tegen dit soort wetgeving in verzet komen, niet alleen voor de vrijheid van meningsuiting, maar om de vrije stroom van informatie te beschermen die essentieel voor een vrije samenleving is." Vorige week werd bekend dat alle pornosites in het Verenigd Koninkrijk vanaf juli verplicht zijn om de leeftijd van hun bezoekers online te verifiëren.